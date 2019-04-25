‫هل دخل عادل إمام المستشفى سرًّا رغم نفي إبنه؟‬

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم نفي المخرج رامي إمام خبر تدهور صحّة والده الممثل المصري عادل إمام، نقلت بعض الصحف المصرية عن مصدر مقرب من عادل إمام معلومات أكّدت فيها أن “الحالة الصحية للزعيم قد ساءت في الأيام الأخيرة”.
وأضافت المجلة “عادل إمام دخل إلى أحد المستشفيات الخاصة بشكل سري وظل به حتى تحسنت صحته ثم غادره وعاد إلى بيته، وهو السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل فلانتينو”.
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