الكشف عن أبطال فيلم جيمس بوند الجديد

أعلنت استوديوهات "يونيفرسال" الأمريكية أنه سيتم الكشف عن الممثلين المشاركين في الجزء المقبل من سلسلة أفلام جيمس بوند، الخميس.

وأضافت أن الإعلان سيبث عبر شبكة الإنترنت، ويمكن لمحبي السلسلة طرح أسئلتهم حول الجزء الـ25 من مغامرات العميل البريطاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام هاشتاق #بوند، وسيجيب طاقم الفيلم عن هذه الأسئلة خلال مؤتمر صحفي.

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ويقوم الممثل البريطاني دانيال كريج (51 عاما) ببطولة هذا الفيلم الجديد، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وكان الممثل أعلن في عام 2017 أنها المرة الأخيرة على الأرجح الذي يؤدي فيها هذا الدور.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد تشارك الممثلة الفرنسية ليا سيدو في الفيلم، فضلا عن البريطانيين بن ويشاوو ورالف فاينس، وذكرت صحيفة "ميرور" أن مشاهد من الفيلم صورت في النرويج، وقد يتواصل التصوير في جامايكا وإيطاليا.

واختير الأمريكي كاري فوكوناجا لإخراج الفيلم الجديد محلّ البريطاني داني بويل الذي انسحب منه في أغسطس/آب 2018 بسبب "خلافات فنية"، وقد أخّر هذا التعديل تصوير الفيلم الذي كان من المقرر عرضه في خريف 2019.