عاصي الحلاني مسك ختام هذا البرنامج

Apr 25, 2019
يختتم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني برنامج “كاربول كاريوكي” بنسخته العربية، يوم الاحد المقبل بتاريخ 28 نيسان الحالي عبر شاشة تلفزيون دبي.
ومن المتوقع ان يكشف “الحلاني” الكثير من الامور خلال حلوله ضيفاً على الحلقة الختامية من البرنامج.
من جهة أخرى، يعمل عاصي على ألبومه الجديد بشكل متواصل خاصة بعدما تواجد في الأيام الماضية في العاصمة التركية اسطنبول لتنفيذ بعض الاغنيات التي سيضمها العمل الجديد بلهجات عدة منها مصرية، لبنانية وبدوية لارضاء جميع الاذواق.
ومن المتوقع ان يتعاون الحلاني مع أشهر وأهم الشعراء والملحنين والموسيقيين، في حين تتولى شركة روتانا انتاج الألبوم.
وكان فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي”، من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، آخر أعمال عاصي الحلاني، والذي صوّره في المكسيك تحت ادارة المخرج المخرج عادل سرحان.
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