دانييلا رحمة ضيفة هشام حداد

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Apr 25, 2019
تُطلّ النجمة دانييلا رحمة في حلقة الليلة من برنامج ” لهون وبس” مع الإعلامي هشام حدّاد على الـ”LBCI” والـ”LDC”.
عن أعمالها التمثيليّة، عن تكرار الثنائيّة مع النجم باسل خيّاط وعن دورها المُنتظر في مسلسل “الكاتب” على الـ”LBCI” والـ”LDC” خلال شهر رمضان المبارك، بعد نجاحهما الكبير معاً العام الماضي في مسلسل “تانغو”، وعن حياتها ويوميّاتها، ستتحدّث دانييلا في حوار عفوي مع حدّاد.
كما تستضيف الحلقة النجم العراقي إلهام المدفعي، الذي سيُقدّم مجموعة من أغنياته المميّزة.
” لهون وبس” كلّ خميس الساعة 21.40 على الـ”LBCI” والـ”LDC”.
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