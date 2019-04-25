دانييلا رحمة ضيفة هشام حداد

تُطلّ النجمة دانييلا رحمة في حلقة الليلة من برنامج ” لهون وبس” مع الإعلامي هشام حدّاد على الـ”LBCI” والـ”LDC”.

عن أعمالها التمثيليّة، عن تكرار الثنائيّة مع النجم باسل خيّاط وعن دورها المُنتظر في مسلسل “الكاتب” على الـ”LBCI” والـ”LDC” خلال شهر رمضان المبارك، بعد نجاحهما الكبير معاً العام الماضي في مسلسل “تانغو”، وعن حياتها ويوميّاتها، ستتحدّث دانييلا في حوار عفوي مع حدّاد.

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كما تستضيف الحلقة النجم العراقي إلهام المدفعي، الذي سيُقدّم مجموعة من أغنياته المميّزة.

” لهون وبس” كلّ خميس الساعة 21.40 على الـ”LBCI” والـ”LDC”.