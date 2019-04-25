متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي حقيقة الخلاف الذي وقع بينها وبين مواطنها الفنان خالد سليم، موضحة أنه حدث بالفعل بسبب إصرارها على وجود اسمها في مقدمه تتر أحد المسلسلات الذي كان يشارك فيه هو أيضًا.
وقالت في تصريحات تلفزيونية: "أنا بحب خالد جدًا وهو عارف أنا بحبه قد إيه وأنا اللي عرفت خالد بمراته خيرية لما كنا في شرم الشيخ.. وأكيد حبي لخالد مش عايز كلام".
وأضافت: "أكتر حاجة أثّرت فيا إننا كنا مش بنكلم بعض وقتها، لكن الواحد لما بيتكلم في شغل بيقي عايز حقه وبفصل المشاعر عن الشغل، وفعلاً وقتها مكنتش أعرف إن خالد سليم هو اللي مرشحني لهذا العمل".
وصرّحت الخميسي بأنها ندمت على رفضها المشاركة في فيلم "احكي يا شهر زاد"، لافتة إلى أن سبب الرفض في ذلك الوقت نظرًا لوجود بعض المشاهد الجريئة، فضلاً عن أنها كانت متزوجة حديثًا.
وعلقت على جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا وهي ترتدي الروب، قائلة: "أنا مبعرفش أعمل إغراء، وفي فرق بين إني ألبس ملابس مغرية، وإني أكون بعرف أعمل إغراء.. أنا بتكسف جدًا ومش بعرف آخذ وضع الإغراء".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي تكشف حقيقة خلافها مع خالد سليم.. وتؤكد: "بتكسف أعمل إغراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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