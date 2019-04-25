ريهام حجاج عن حفل زواجها: "أخبار كاذبة والحفلة بدون مناسبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، كل ما تداولته الصحافة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل زفافها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مساء الثلاثاء الماضي.

وأكدت ريهام من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" أن الحفل الذي أقامته بحضور النجوم، وأحياه الفنان اللبناني رامي عياش يعدّ حفلاً عاديًا من دون أية مناسبة.

وكتبت الفنانة المصرية:" على فكرة كل الأخبار اللي بتقول إن حفلة امبارح حفلة جواز دي أخبار كدب.. دي حفلة عادية بدون مناسبة".

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كما ردّت على إحدى المتابعات التي سألتها "يعني إنت لسا ما تزوجتي" قائلة: "حبيبتي أنا متزوجة ودي حفلة عادية".

وبهذه الطريقة؛ نفت ريهام كل ما نُشر حول احتفالها بزواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد مرور شهور على هذه الزيجة التي أثارت جدلاً كبيرًا، إذ تم الكشف عنها بعد فترة قصيرة من إعلان ياسمين عبد العزيز انفصالها عن محمد حلاوة عقب زواج استمر لسنوات طويلة.

يذكر أن الحفل الذي أقامته ريهام حجاج كان بحضور كوكبة كبيرة من النجوم، أبرزهم يسرا، إلهام شاهين، وفاء عامر، ناهد السباعي، الإعلامية بوسي شلبي، محمود العسيلي، ورامي عياش.