تفاصيل تُكشف للمرة الأولى عن برنامج مقالب هاني رمزي الجديد برمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى الفنان المصري، هاني رمزي، تصوير حلقات برنامج المقالب الذي سيعود به إلى الماراثون الرمضاني هذا العام، بعد غيابه عن 2018.

وعلمت "فوشيا" أن فكرة برنامج هاني رمزي الجديد، تتمثل في استضافة النجوم في نزهة خلوية بالصحراء، ولن يلتقي بهم إلا في نهاية المقلب، على طريقة الفنان رامز جلال في البرامج التي يقدمها.

وأوضحت المصادر لـ"فوشيا"، بأن المقلب يبدأ بوجود الضيف في سيارة، ثم تسقط به في الرمال حتى تقترب من الاختفاء، ليبدأ في المعاناة والدخول في لحظات الرعب التي يعيشها ثم يتفاجأ في النهاية بأنه مقلب.

وتعد هذه الفكرة مشابهة إلى حد كبير، لفكرة كان قدمها رامز جلال من قبل، في برنامج حمل اسم "رامز تحت الأرض".

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وإلى هذه اللحظة، لم يتضح اسم البرنامج النهائي، كما يتكتم القائمون على البرنامج على أسماء الضيوف الذين سيظهرون على مدار 30 حلقة في شهر رمضان.

يذكر أن هاني رمزي سبق وأن قدم برامج مقالب خلال السنوات الماضية، أبرزها "هبوط اضطراري" و"هاني هز الجبل"، فيما ألغى برنامجه العام الماضي الذي كان من المفترض أن يحمل اسم "هاني في بيت العرب"، بسبب تسريب المقلب للضيوف من قبل أحد القائمين على البرنامج.