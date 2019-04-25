آيتن عامر تتزوج حمادة هلال سراً

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: خلافات ايتن عامر وسوزان نجم الدين هي المحرك الرئيسي للصراع النسائي في مسلسل "ابن اصول" الذي يقوم ببطولته حماده وسيعرض خلال رمضان المقبل.

ويقوم حماده هلال الذي يجسد شخصية هشام بالزواج السري من نعمه التي تقوم بدورها ايتن عامر وهي الفتاة المحجبة المتلزمة التي تعمل لديه في محل الذهب، حيث يفضل ان يكون زواجهما سرياً بسبب رفض والدته أصول التي تقوم بدورها سوزان نجم الدين فكرة ارتباطاته حيث تحبه بشدة خاصة وانها لم تتزوج بعد انفصالها عن والده بعد ولادته وتفرغت له في حياتها.

وترفض نعمه الزواج العرفي الذي يعرضه عليها هشام مما يدفعه للزواج منها على يد مأذون لكن في السر دون ان يعلم أحد، فتعيش نعمه حياة مضطربة بسبب حبها لزوجها وفي نفس الوقت الحياة التي تعيشها بمفردها فزوجها عندما يبيت لديها يخبر والدته انه مسافر برفقة اصدقاءه، وهو ما يؤدي لتفاقم الاحداث بينهما مع مرور الوقت.



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