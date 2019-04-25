بهاء سلطان يغني شارة "ولد الغلابة"

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: إنتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل شارة مسلسل "ولد الغلابة" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل ويقوم ببطولته أحمد السقا. وكتب كلماتها تامر حسين ولحنها تامر علي فيما قام بتوزيعها عادل حقي حيث يجري وضع اللمسات الاخيرة عليها تمهيداً لطرحها قبل انطلاق عرض العمل اول رمضان حصرياً على mbc.

تجدر الاشارة إلى أن أخبار عديدة انتشرت خلال الفترة الماضية عن تسجيل الفنان محمد منير شارة العمل وهو ما نفاه الأخير في تصريح رسمي قبل عدة أيام.

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