جورج كلوني يدخل "Catch-22" إلى القرن الـ21 مع أدوار داعمة للنساء

يعود الممثل جورج كلوني إلى شاشة التلفزيون بمسلسل جديد وهو "Catch-22" والذي يطرح فيه قضايا نسوية مهمة في عالم ما بعد الحركات المناهضة للانتهاكات الجنسية أمثال "MeToo".

وصمم الممثل والمخرج السينمائي البالغ من العمر 57 عامًا، على إعطاء الدور النسائي تميزًا أكبر على المسلسل التلفزيوني والمستوحى قصته من رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب جوزيف هيلر، مناهضة للحرب.

وقال كلوني في حديثه إلى مجلة "فارايتي "، "إنه يعتقد أن تصوير الرواية الكلاسيكية للنساء كان "فظيعًا" ، حيث يشار إلى الشخصيات النسائية على أنها "عاهرة" وعند ذكر اسمائهن يبدأ وصفهن بالعاهرة مثل "العاهرة نيتيل"، و"أخت نيتيل العاهرة".

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ووفقًا للمجلة وافق كلوني فقط على الانضمام إلى العمل الفني لأن القائمون على العمل غيّروا طريقة تعامل القصة الأصلية مع الشخصيات النسائية.

وقال كلوني لمجلة الترفيه الأميركية: "حاولنا أن نكون جزءًا من الحل بدلاً من أن نكون جزءًا من المشكلة". في هذا الإنتاج من Catch-22 - سلسلة محدودة سيتم بثها على خدمة البث في الولايات المتحدة Hulu وتبث على القناة الرابعة في المملكة المتحدة - سيتم تحويل الشخصيات النسائية إلى أدوار أكثر تعقيدًا.

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تأتي الممرضة داكيت لتكون واحدة من هذه الشخصيات، التي على علاقة مع بطل الرواية "Catch-22"، ووفقًا لفارايتي، سيتم توسيع دور داكيت، والذي ستلعبه تيسا فيرير نجمة مسلسل Grey’s Anatomy الشهير.

وأوضح لوك ديفيز ، الذي شارك في كتابة السيناريو للمسلسل مع ديفيد ميشود ، أن قرار تجديد وتحديث السيناريو كان اختيارًا شخصيًا، مضيفُا "لقد كانت مهمتنا هو جعل تصوير المرأة أكثر إثارة للاهتمام" .

وحرص كلوني ومنتجه المشارك جرانت هيسلوف أيضًا، وبالإضافة إلى محاولة هندسة التكافؤ بين الجنسين على الشاشة، على إعطاء النساء أدوارًا مهمة وراء الكاميرا وتم تعيين إلين كوراس ، وهي مصورة سينمائية في هوليوود ، لاخراج حلقتين من حلقات المسلسل الستة.

ويتقرر عرض مسلسل "Catch-22" على قناة هولو في 17 مايو/ آيار.

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