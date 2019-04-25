عمرو دياب يظهر بعلاقته مع دينا الشربيني للمرة الأولى إلى العلن

كشفت تقارير صحافية مصرية أن المطرب عمرو دياب قرر أن يظهر بعلاقته مع الممثلة دينا الشربيني للمرة الأولى إلى العلن، وعلى شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان، وأشار موقع "في الفن" إلى أن عمرو دياب يجهز حاليا لأول تعاون فني يجمعه مع دينا الشربيني، والذي سيظهر من خلالها علاقته مع الممثلة المصرية التي كثرت الشائعات بينهما من دون تأكيد من أي طرف منهما. وأوضح الموقع الفني المصري أن دياب سيظهر مع الممثلة المصرية في حملة إعلانية كبيرة، سيتم عرضها في عدد كبير من القنوات الفضائية العربية خلال شهر رمضان المقبل، ويعد هذا هو أول ظهور علني يجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني في عمل فني واحد، بعد تكهنات عديدة بوجود علاقة عاطفية بينهما، ومن المتوقع أن يشارك في تلك الحملة الإعلانية المطرب أحمد فهمي، بجانب عمرو دياب ودينا الشربيني. وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد وجودها معه في الكثير من المناسبات والحفلات. اقرا ايضاً: عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح مدينة الإعلام في دبي يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، التي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله. كان عمرو دياب فاجأ دينا الشربيني في موقع تصوير مسلسلها المقبل "زي الشمس"، بإقامته حفلا آخر لها لمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 17 مارس/ آذار. يذكر أن مسلسل "زي الشمس" هو ثاني بطولة مطلقة لدينا الشربيني في الدراما التلفزيونية، بعد أن قامت ببطولة مسلسل "مليكة" في شهر رمضان الماضي. ويشارك في بطولة مسلسل "زي الشمس"، دينا الشربيني، إلى جانب، جمال سليمان وأحمد داوود وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبدالغفور وأحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم ومن إخراج سامح عبدالعزيز. ومسلسل دينا الشربيني الجديد من إنتاج شبكة "إم بي سي" السعودية، كما أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

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