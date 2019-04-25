هشام عباس يُواجه عاصفة مِن الانتقادات عبر مواقع التواصل

وجَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة مِن الانتقادات ضد المطرب المصري هشام عباس، الذي تلقّى عزاء والدته في مسجد الرحمن الرحيم في مصر الجديدة الثلاثاء.

جاءت انتقادات مستخدمي السوشيال ميديا ضد عباس، بعد انتشار صور له وعدد من نجوم الفن في العزاء، وهم يتبادلون الضحكات ويتناولون الحلويات، بشكل أوحى للبعض أن المناسبة لم تكن عزاء.

وانهالت التعليقات الساخرة والناقدة لعباس، متهمينه بعدم الحزن على فقدان والدته، فعلّق أحدهم قائلا: "دول جايبين حلويات شرقية ف العزاا؟!"، وكتب آخر ساخرًا: "يسرا مفكرة نفسها قاعدة ف عيد ميلاد ومحمد محيي اللي بيروح يعيط في الأفراح جاي يسخسخ هنا"، بينما علّق ثالث: "الزعل والعياط ده للعيال التوتو.. إنما إحنا نضحك ونسخسخ ونجيب نسوان كمان"، وسخر رابع متسائلا: "هما فرحانين وبيضحكوا ع إيه".

واستنكرت إحدى المستخدمات، موقف هشام عباس، قائلةً: "مش عارفة في إيه الحقيقة، دي لو عندها 200 سنة هيزعل عليها أكتر من كده"، وكتب آخر: "مش يمكن تكون ثانوية أمه أو بيعمل حاجه لله على روحها، ده مش ممكن يكون عزا".

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وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم محمد حماقي وحميد الشاعري والسيناريست مدحت العدل والملحن عزيز الشافعي ومحمد الشقنقيري وممدوح موسى والفنانة يسرا وأصالة ورجاء الجداوي ودينا وخالد عجاج ومصطفى قمر والإعلامي عمرو أديب، وغيرهم.

يُذكر أن هشام عباس يُقدّم برنامج "شريط كوكتيل" على إحدى القنوات الفضائية المصرية، يستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربي للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.

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