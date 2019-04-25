شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الكشف عن مرضه.. شريف مدكور : "حب الناس نسانى التعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق انتابت جمهور ومحبى الإعلامى شريف مدكور خلال الساعات الأخيرة بدأت حينما نشر صورة له من داخل أحد المستشفيات، قبل إعلانه فيما بعد إصابته بورم فى القولون سيقوم باستئصاله بداية شهر رمضان المقبل.

شريف مدكور يعتبر واحد من أهم الإعلاميين خلال السنوات الأخيرة من خلال برامجه المختلفة، وآخرها برنامج "4 شارع شريف" الذى يقدمه على شاشة قناة الحياة حالياً، بالإضافة إلى تقديمه برنامج باسم "كلام خفيف" على نجوم إف إم، ما إن أعلن عن مرضه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "رأى عام" على قناة TeN حتى انهالت التعليقات على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك من خلال محبيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل، وهو ما دفع شريف مدكور إلى الرد على تلك الرسائل مؤخراً بقوله "إيه كل الحب ده حب الناس وكلامهم نسانى تعب المرض نعمة وفضل".

شريف مدكور حرص خلال المداخلة على توجيه الشكر إلى الممرضة التى لازمته فى المستشفى، مؤكداً أن ما رآه منها خلال الساعات التى قضاها فى المستشفى يدل على أن التمريض فى مصر يمر بحالة كبيرة من التطور والتقدم بسبب كفاءتها الكبيرة معه ومع كل المرضى فى المستشفى، حيث حرصت تلك الممرضة على العناية بهم جميعاً مع ملاحظة أدق التفاصيل.



شريف مدكور مع الممرضة التى خصها بالشكر أثناء مداخلته الأخيرة