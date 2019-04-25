شكرا لقرائتكم خبر عن "يلا نصلى".. دعاء دينى جديد لـ مصطفى قمر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى قمر بمشاركة المطربة ميرنا طارق، من تسجيل دعاء بعنوان "يلا نصلى"، من كلمات رامى جمال وأحمد سرحان، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أسامة كمال، وميكس وماستر منصر عامر، ومن المقرر أن يتم طرحها بالتزامن مع بداية شهر رمضان المقبل.



مصطفى قمر وأحمد البرازيلى وميرنا طارق

وفى سياق مختلف يتعاون مصطفى قمر، مع الملحن محمد رحيم فى أغنية جديدة بعنوان "فوق القمر"، يتضمنها ألبومه الجديد الذى يضم 8 أغنيات، ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى منها أغانى "جات تصالحنى" و"وياك".



مصطفى قمر وأحمد البرازيلى

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم.