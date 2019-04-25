كليب MEDELLIN لـ مادونا ومالوما يتصدّر في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجمان العالميان مادونا ومالوما كليب MEDELLIN بعد أيام على إصدار الأغنية الديو التي تصدّرت المرتبة الأولى عالميًا.
وحقق الكليب مليوني مشاهدة بعد أقل من ٢٤ ساعة على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب” الشهير كما وتصدّر المرتبة الأولى بعدد كبير من بلدان العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مالوما كان قد التقى مادونا للمرّة الأولى في كواليس حفل توزيع جوائز AVMs الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.
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