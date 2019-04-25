إطلاق أول أوركسترا للعود في الإمارات

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، "أوركسترا السلام للعود"، التي تعد الأولى في دولة الإمارات، حيث تضم نخبة من عازفي آلة العود من معظم الدول العربية.

وتهدف أوركسترا السلام للعود إلى تجميع الموسيقيين العرب، ومشاركتهم بالمهرجانات والمحافل المختلفة داخل الإمارات وخارجها، لنقل رسالة دولة الإمارات في التعايش والمحبة والسلام بين الشعوب، ونشر الموسيقى الأصيلة بعيدا عن السائد.

واستهلت أوركسترا السلام للعود، باكورة نشاطاتها بقيادة مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي، من خلال مشاركتها في ملتقى الفجيرة الدولي الأول للعود الذي افتتح فعالياته الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

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وأكد الحفيتي أن الدعم الكبير الذي تتلقاه الأكاديمية من ولي عهد الفجيرة ساهم في ترسيخ الموسيقي العربية الأصيلة، وإحياء الآلات الوترية الشرقية، مشيراً إلى أن برامج الأكاديمية تسعى إلى تقديم منتج موسيقي يتوافق مع المناهج العالمية.

وأوضح أن أهمية إطلاق أوركسترا متخصصة في آلة العود نابع من المحافظة على التراث العربي، ونشر الوعي الموسيقي الأصيل، عن طريق سلسلة من الحفلات، التي يؤديها عازفو الأوركسترا، بأسلوب يعكس تاريخ الموسيقى التي نقلها العرب إلى بلاد الأندلس.

ولفت إلى أن ملتقى الفجيرة الدولي للعود الذي افتتح في نسخته الأولى مؤخراً قد حقق أهدافه في ترك بصمة بارزة على الساحة الفنية، من خلال تنظيم الأكاديمية الحدث السبق في الإمارات، وتخصيص ملتقى دولي لآلة العود، بقيادة أوركسترا السلام للعود التي استقطبت عازفين على آلة العود من معظم الدول العربية.