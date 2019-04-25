بالصور- أمل كلوني وإطلالة جديدة ساحرة

Apr 25, 2019
استطاعت المحامية البريطانية، من أصل لبناني، أمل علم الدين ان تثبت نفسها كواحدة من أكثر النساء أناقة في العالم.
ولا يمر ظهور لـ “كلوني” دون ان تلفت انتباه خبراء الموضة بذوقها الرفيع للازياء العصرية والأنيقة والراقية التي تختارها في كل مناسبة ان كانت اجتماعية او عملية او اثناء مرافقة زوجها النجم العالمي جورج كلوني في المناسبة الفنية.
ولاحقت الكاميرات أمل اثناء مغادرتها للفندق في مدينة نيويورك حيث ارتدت ثوباً ابيض اللون وبدت في كامل أناقتها وجاذبيتها.
وكانت “كلوني” قد تحدثت في مجلس الأمن يوم الثلاثاء الفائت حيث طالبت مؤخراً بنقل سيدة من أعضاء تنظيم داعش لمواجهة العدالة على جرائم ارتكبتها ضد نساء من الأقلية الإيزيدية في العراق والرهينة الأميركية كايلا مولر، التي قتلت في عام 2015.
تمثل كلوني سيدات وفتيات إيزيديات احتجزن في منزل أم سياف، زوجة ممول تنظيم الدولة، أبو سياف.
ولم تفصح كلوني عن المكان الذي تتواجد فيه أم سياف.
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