كاريس بشار عن استبدالها في "دقيقة صمت": الفن يبدأ بالأخلاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة السورية، كاريس بشار عن صمتها، بعد أخذ ورد إعلامي كبير وبيانات صحفية من شركات الإنتاج حول استبدالها بالفنانة رنا شميس في مسلسل "دقيقة صمت" إخراج شوقي الماجري.

وأوضحت كاريس عبر صفحتها على فيسبوك أن ما أشيع تحت عنوان "انسحاب كاريس بشار" من المسلسل الذي تنتجه شركتا الصباح وإيبلا غير دقيق، كما أنه يخفي حقيقة ما حصل.

وأضافت الفنانة السورية أن الشركة المنتجة تواصلت مع العديد من الناس باستثنائها لتنشر ما يقول إن مدة تصوير مشاهد كاريس بشار ارتفعت "بقدرة قادر"- حسب تعبيرها من 25 يومًا إلى 45 يومًا، وهو ما يخالف الاتفاق القائم أساسًا والمبني على تنظيم الوقت بدقة، للإيفاء بجميع تعهداتها المهنية مع شركة الإنتاج وفريق العمل.

وبينت بشار في توضيحها أنها توجهت إلى فريق الإنتاج برسالة صوتية تطلب فيها التنسيق، كي تفي بالتزاماتها تجاه الجميع، وهم بدورهم تجاوبوا مع مطلبها ووعدوها بحلول لتمضي الأيام دون جديد، حتى علمَتْ فيما بعد عن طريق المصادفة من الفنيين العاملين في العمل أنه تم التعاقد مع ممثلة أخرى لأداء الدور.

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وأنهت كاريس توضيحها بالقول: إن الفن يبدأ بالأخلاق حيث ينتهي فيه أي خلاف أو التباس باعتذار، وتُحل أي ضائقة مادية بالاعتراف لصاحب الحق وترك الخيار له للاعتذار أو إكمال العمل ولو من دون أجر، مؤكدة أن هذا ما كانت تنتظره وتتوقعه لكنها لم تجده.

وأشارت إلى أنها ستطلّ على جمهورها في رمضان المقبل بعملين هما "سلاسل دهب" وهو عمل بيئي شامي من إنتاج غولدن لاين، ومسلسل "مسافة أمان" وهو عمل اجتماعي معاصر من إنتاج إيمار الشام.