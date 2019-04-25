كنزي عمرو دياب تتمنى عودة والديها لبعضهما.. هل ترفض دينا الشربيني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت "كنزي" ابنة النجم عمرو دياب حالة من الجدل، بنشرها صورة عبر حسابها في"إنستغرام"، جمعت والدها ووالدتها زينة عاشور وأخواتها وهم في مرحلة الطفولة.

وتسببت الصورة في طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية عودة عمرو دياب وزينة عاشور لبعضهما، خاصًة وأن الصورة كشفت عن نظرة رومانسية من عمرو إلى زينة.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، إذ لاحظ كثيرون مدى انسجام عمرو وزوجته والسعادة التي انعكست على عيون أطفالهما.

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وأكد متابعون آخرون أن الابنة الكبيرة كنزي تعبّر عن اشتياقها لحنان عائلتها مجتمعة بشكل غير مباشر من خلال نشر صور قديمة تعكس الألفة والمحبة.

ومن خلال التعليقات أيضًا عبر عدد من المتابعين عن استيائهم من علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، داعينه إلى التراجع والعودة لأم أطفاله.

يذكر أن عمرو دياب لا يفضل مشاركة حياته الشخصية أمام العلن، ولا يفضل الظهور بمقابلات صحفية حتى لا يتحدث عن نفسه ولا أموره الحياتية، كما أن علاقته بدينا الشربيني ما زالت غير واضحة الملامح، حيث لم يؤكد أي منهما أي تفاصيل تذكر.