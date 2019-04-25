شريف مدكور يكشف عن إصابته بورم.. وسيخضع لعملية جراحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الإعلامي المصري، شريف مدكور، إنه اكتشف إصابته بورم في القولون خلال تواجده بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية أثبتت ذلك.

وأعلن مدكور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، أنه سيعود للعمل بداية من الخميس ويمارس حياته الطبيعية، كاشفًا عن خضوعه لعملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان المقبل لإزالة الورم.

وخلال المداخلة الهاتفية، أشاد مدكور بنظام التمريض في مصر، قائلاً إنه يتقدم بالشكر الخاص للممرضة التي رافقته أثناء الاطمئنان على صحته، وأن هناك طفرة في التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.

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واستطرد: "دخلت الصبح بدري المستشفى، وعملت إشاعات كشفت إصابتي بورم في القولون، وهعمل عملية لإزالته في رمضان بإذن الله".

وكان الإعلامي شريف مدكور تعرّض إلى وعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى، ونشر فيديو عبر "فيسبوك" قائلاً: "أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين اتصلوا بي اليوم كي تطمئن علي ومن زارني في المستشفى.. أشكركم كثيرًا، محبتكم تعني الكثير لي".