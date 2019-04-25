سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة حادة أثناء تصويرها "ابن أصول"

القاهرة - لايف ستايل
تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، لوعكة صحية حادة، خلال الساعات الماضية، أثناء تصويرها مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال.
وقام فريق العمل بنقلها على الفور إلى المستشفى، حيث خضعت لبعض التحاليل والفحوصات، وطلب منها الفريق الطبي الراحة التامة، لتستأنف تصوير باقي مشاهدها، خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن مسلسل "ابن أصول"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكيرن وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.
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