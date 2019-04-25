شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "كلبش 3" يسلم أخر حلقتين للبدء فى تصوير أحداثهما استعدادا لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المؤلف باهر دويدارعلى الإنتهاء من كتابة مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، المقررعرضه فى رمضان المقبل على شاشة on e، حيث سلم دويدار 28 حلقة كاملة من المسلسل، على أن يسلم الحلقتين الأخيرتين خلال الـ 48 ساعة المقبلة لشركة "سينرجى" المنتجة للعمل .

وفى السياق ذاته، يواصل أبطال العمل التصوير بكثافة بالغة من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت، خاصة أن العمل كان متوقفاً لمدة 5 أيام كاملة لإنشغال بطل العمل أمير كرارة بتصويرالمشاهد الأخيرة من فيلمه "كازابلانكا"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، من إنتاج شركة سينرجى .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.