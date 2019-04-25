هاني رمزي على خطى رامز جلال وسط الصحراء

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 09:01 صباحاً - يعود الفنان المصري ​هاني رمزي​ الى تقديم برامج المقالب بعد غيابه العام الماضي، حيث انتهى من تصوير حلقات برنامجه الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل بعدما استدرج العديد من المشاهير الى وسط الصحراء الخالية وأغرقهم بالرمال المتحركة.

وتتشابه فكرة برنامج هاني سلامة الى حدّ كبير بفكرة برنامج ​رامز جلال​ في العام الماضي الذي حمل عنوان “رامز تحت الأرض” باعتبارهما يقدمان نوع البرنامج نفسه.

يذكر أن هاني رمزي سبق وقدم عدّة برامج مقالب خلال السنوات الماضية، أبرزها ”هبوط اضطراري“ و“هاني هز الجبل“، فيما ألغى برنامجه العام الماضي الذي كان من المفترض أن يحمل اسم “هاني في بيت العرب”.