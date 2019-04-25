لهذا السبب قالت نادين ن. نجيم “ما ضروري احكي”

المنافسة بين نجوم الاعمال الرمضانية انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل غير مباشر، اذ يعمد هؤلاء على تشويق الجمهور والمتابعين بنشر صور ولقطات من كواليس تصوير المسلسلات التي ستبصر النور مع بداية شهر رمضان المبارك، والتي من المتوقع ان تشهد المحطات اللبنانية منافسة قوية نظرًا لضخامة الانتاج والاعمال والنصوص المميزة المطروحة هذا العام.

وفي هذا السياق، نشرت النجمة نادين نسيب نجيم على حسابها عبر موقع انستغرام، صور رومنسية لها برفقة الممثل السوري قصي خولي في كواليس تصوير مسلسل “خمسة ونص” الذي سيخوض السباق الرمضاني قريبًا.

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نادين ارفقت الصور بالتعليق التالي: “ما ضروري احكي، الصورة بتحكي” مع الاشارة الى اسميهما في المسلسل اذ تابعت قائلة: “غمار وبيان”.

الجدير بالذكر ان مسلسل “خمسة ونص” هو لبناني سوري مشترك، تدور احداثه في اطار درامي سياسي عاطفي، يتمحور حول رجل أعمال يعود الى وطنه لحضور جنازة أخيه غير الشقيق فيقع في حب دكتورة مختصة بالأورام السرطانية في مستشفي بيروت، لتتطور بعدها الاحداث بأسلوب مشوًّق ومميز.

المسلسل من تأليف ايمان السعيد، وإخراج فيليب اسمر، ويشارك في بطولته الى جانب نادين وقصي، نخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم معتصم النهار ورفيق علي احمد و رولا حمادة وغيرهم.