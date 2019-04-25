هيا الشعيبي وطارق العلي يتصالحان بعد سنوات من الخلاف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها من خلال إعلانها عن تصالحها مع طليقها الفنان طارق العلي بعد استمرار القطيعة بينهما لسنوات طويلة، مؤكدة أنها قررت أن تطوي الصفحات السوداء لخلافاتهما وفتح صفحة جديدة بالتزامن مع شهر رمضان.
وأوضحت الفنانة الكويتية في تصريحات تليفزيونية :"في خبرية جميلة كليش.. كان واقف معاي أخويا سامر وزوجي في الاستديو كنا بنسجل اليوم حق مسرحية عودة ريا وسكينة.. فجاني اتصال مفاجئ وايد استأنست وقلت الحمد لله لازم نطوي الصفحات السودة اللي في حياتنا ونبدأ صفحة جديدة في رمضان الجديد، واللي قاعدين نشوفوا كافي بين الدنيا والناس".
واستطردت حديثها:" فاليوم حملني مذيعنا الصغير دق علي عنده برنامج في محطه، وقالي بدخلك لايف معانا.. وفجأه لاقيت أبو حمود "طارق العلي".. فا والله فرحت وايد باتصالهم واستضافوني معاهم ".
وأعربت عن سعادتها بهذا الصلح معلقة: فأنا اليوم أقول أي شيء في السابق قاعد يروح.. إحنا ناس لازم نسامح بعضنا ونحب بعضنا.. وأبو حمود أنت أستاذ في مكانك وفي مسرحك وشكرا على الاستضافة واتصالكم علي المفاجئ.. وأنا سعيدة بهالاتصال والله يوفقك في عملك الجديد".
وسبق وتحدّثتْ الفنانة هيا الشعيبي عن طليقها الفنان طارق العلي، قائلة: "أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي.. عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وأيامنا كانت وايد جميلة في المسرح والكواليس.. لأن الحب كان من القلب للقلب مو حب مصلحة".
وأضافتْ: "مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة مو كويتية، وأنا مو حابه أذكر اسمها لأنها ولا شيء بالنسبه لي.. إللى صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. وفي النهاية الموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد".
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