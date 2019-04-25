شريف مدكور عن حالته الصحية.. "قولون" وأنتظرُ نتائج التحاليل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأن الإعلامي المصري شريف مدكور، متابعيه وجمهوره على حالته الصحية، حيث كشف تفاصيل مرضه، والتطورات من خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى أمس.

ووجّه شريف مدكور، الشكر لمتابعيه وجمهوره الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، مؤكدًا أنها كانت فحوصات طبية، وأنه ينتظر النتائج الأسبوع المقبل.

وقال الإعلامي المصري في مقطع الفيديو: "أتوجه بالشكر لكل من اتصل بي للاطمئنان على صحتي، وأيضًا من قام بزيارتي في المستشفى"، متابعًا: "أشكركم كثيرًا، ومحبتكم تعني لي الكثير".

وأضاف أنه كان يُعاني من مشكلة في القولون وبسببها اضطر للخضوع إلى إجراء منظار وأشعة بالصبغة، للوقوف على الحالة الصحية، لافتًا إلى أنه غادر المستشفى، على أن يعود للطبيب الأسبوع المقبل بعد ظهور نتائج التحاليل".

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وكان شريف مدكور، قد شارك متابعيه صورة له، وهو يرقد على سرير طبي، في مستشفى كليوباترا، بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وذلك في حسابه الخاص عبر "فيسبوك"، حيث خضع لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان عن صحته.

ولم يُفصح "مدكور"، عن المشكلة الصحية التي يُعاني منها، إلا أنه حاول طمأنة جمهوره من خلال تسجيله الدخول إلى المستشفى، وعلّق قائلًا: "إجراء طبي بسيط إن شاء الله".

وحاول أصدقاؤه من الفنانين والإعلامين وبعض من الجمهور الاطمئنان على حالته الصحية، بينهم فريدة سيف النصر، ونشوى مصطفى، وبدرية طلبة، وسامح حسين، وعماد رشاد، وغيرهم.