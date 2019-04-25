أولُهم خطيبته هنا الزاهد.. فنانون يسخرون من صورة لأحمد فهمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سَخِر عددٌ من نجوم الوسط الفني من الفنان الشاب أحمد فهمي، بعد مشاركته صورة له في "إنستغرام"، وعلى رأسهم خطيبته الفنانة الشابة هنا الزاهد.

وشنّ عدد من نجوم الفن الشباب هجومًا ممزوجًا بالسخرية من شكل أحمد فهمي الذي ظهر فيه بإطلالته الأخيرة في "إنسغرام"، دفعته لتهديدهم بالبلوك.

وعلّق أحمد فهمي على الصورة قائلًا:"أحلى صباح على جمهوري الجميل"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الساخرة من قبل زملائه في الوسط الفني.

وأقدمت الفنانة هنا الزاهد على وضع صورة لخطيبها أحمد فهمي عبر خاصية الاستوري الخاصة بها، يظهر فيها بشكل غريب متكئًا على أريكة ويربط شعره من أعلى ووجهه شاحب، معبرة بأموشن مضحك.

Advertisements

كما علّقت أيضًا هنا الزاهد على صورته قائلةً: "يا رب صبرني" ليرد عليها قائلًا: "هو دا النظام لو عاجبك".

وجاءت تعليقات الفنانين ساخرة، حيث قال له الفنان هشام ماجد ساخرًا: "دا صباح زي وشك على الصبح" ليرد عليه فهمي: "أنت مش من جمهوري علشان ترد عليا".

أمّا مصطفى خاطر، فقال له: "اقفل الأكونت حلو قوي لحد كدة"، وعلّقت سما شريف منير أيضًا قائلةً: "ويخلق ما لا تعلمون"، وعلّق أيضًا الفنان محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر قائلًا: "أعوذ بالله من غضب الله".

ولكن الفنانة مي عمر علّقت بالاستغراب على الصورة، ليرد عليها فهمي قائلًا: "مش أنتو النجوم بتعملوا كدة يا مي"، ورد على البعض أيضًا: "بلوك".

ويشارك الفنان أحمد فهمي، مع خطيبته الفنانة هنا الزاهد في أول عمل فني يجمعها في مسلسل «الواد سيد الشحات»، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2019.