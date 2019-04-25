شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر من عصابة Peaky Blinders ممثلين جدد ينضمون للموسم الخامس..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من عشاق مسلسل الجريمة والدراما "Peaky Blinders" عرض الموسم الخامس من العمل، ولم تكشف شبكة "BBC" بعد عن موعد العرض الأول.

وأشار تقرير نشر على موقع "townandcountrymag" إلي انضمام أربعة نجوم إلى الموسم الخامس من المسلسل، وهم الممثلة الأمريكية الأرجنتينية "أنيا تايلور"، والممثل الأنجليزى "سام كلافلن"، والممثل الأيرلندى "إيميت ج. سكانلان"، وأخيرا الممثل الأيرلندى "بريان جليسون".



الثلاثى المنضم جديثا

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من المقررأن تشهد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.