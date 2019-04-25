من اسكندرية للعجوزة.. فرقة هاى دام تتغنى بفلكلور الجنوب "لايف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة هاي دام لتقديم أحدث حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب طويل، وذلك فى العاشرة والنصف مساء السبت المقبل على مسرح كايرو جاز فى العجوزة.
وتعتبر هاى دام من أوائل الفرق الغنائية التي تتبنى طابع تقديم التراث النوبى الأصيل والتركيزعلى فلكلوريات الجنوب والأفريكان ميوزيك فى مجال الأندرجراوند والمزيكا البديلة فى مصر، بدأت رحلتها منذ نحو 8 سنوات، ومن أشهر أغانيها "جنوبية" و"أوديسى" و"بنت كحيلة".
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