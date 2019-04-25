ميرنا وليد - بيروت - تحظى الفنانة ​إليسا​ بشهرة واسعة ومتابعين ومحبين كثر نظراً لرصيدها الفني الكبير ونوعية الأغنيات التي تقدمها، وهي كغيرها من الفنانين تهتم بالأمور اليومية التي تحصل في البلد ومعروف أنها ناشطة بشكل كبير على مواقع التواصل حيث تعلق على مجمل الأحداث وتبدي رأيها فيها، وهي اختارت متابعة عدد من السياسيين التي تهتم بمعرفة أخبارهم وآرائهم وإليكم قراءنا أسماء السياسيين اللبنانيين والأجانب التي تتابعهم إليسا في صفحتها وهم :رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، النائب نديم الجميّل، النائب سامي الجميّل، النائب السابق ​مصباح الأحدب​، النائب ميشال معوض.

ومن السياسيين الأجانب والعرب : العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ وزوجته ​ميشيل أوباما​، رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ​أنجلينا إيخهورست​، ومن الملاحظ أن إليسا لا تتابع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّفوا على من تتابعه إليسا من السياسيينخاص- سوزان نجم الدين تكشف لـ"الفن" حقيقة مرضهاخاص الفن-... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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