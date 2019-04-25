كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل أيام على حلول رمضان.. حمادة هلال ينهي تصوير مشاهده في "ابن أصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل الفنان حمادة هلال، تصوير الأيام الأخيرة في مسلسله الجديد "ابن اصول" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويعرض حصرياً على شاشة DMC.

ويتبقى أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل أي مع حلول شهر رمضان ليتجنب التصوير فى الشهر الكريم.

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ووضع المخرج محمد بكير خطة للانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان مباشرة، حتى يتفرخ لعمليات مونتاج النصف الثانى من الحلقات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لاسيما أنه قارب على تجهيز أول 15 حلقة وتسليمهم إلى قناة DMC المتعاقدة على عرضه بشكل حصرى.

مسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مع وجود بعض الكوميديا.