شاهد.. هيفاء ماجيك: انا مسلمة وسأؤدي العمرة في رمضان!

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 06:01 صباحاً - أجرت المتحولة جنسيا، هيفاء ماجيك جلسة محادثة مع متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأجابت على مجموعة من الأسئلة والتي تطرقت بعضها الى ديانتها.

شبيهة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، قالت إنها مسلمة الديانة وذلك ردًا على سؤال من أحد متابعيها والذي سألها إن كانت مسيحية أو مسلمة، فأجابت “مسلمة والحمدلله”.

كما قالت أنها لن ترتدي الحجاب رغم أنه يليق بها ويظهرها جذابة جدًا.

كما كشفت هيفاء ماجيك إنها تنوي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان 2019، ونشرت فيديو تتكلم فيه عن الأمر قائلة:(أحيانا تطلبون أشياء باستهزاء لكن راح أعملها، ان شاء يا ربي روح عمرة لانه لا يوجد شيء لا أفعله).