كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 06:01 صباحاً - أجرت المتحولة جنسيا، هيفاء ماجيك جلسة محادثة مع متابعيها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأجابت على مجموعة من الأسئلة والتي تطرقت بعضها الى ديانتها.
شبيهة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، قالت إنها مسلمة الديانة وذلك ردًا على سؤال من أحد متابعيها والذي سألها إن كانت مسيحية أو مسلمة، فأجابت “مسلمة والحمدلله”.
كما قالت أنها لن ترتدي الحجاب رغم أنه يليق بها ويظهرها جذابة جدًا.
كما كشفت هيفاء ماجيك إنها تنوي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان 2019، ونشرت فيديو تتكلم فيه عن الأمر قائلة:(أحيانا تطلبون أشياء باستهزاء لكن راح أعملها، ان شاء يا ربي روح عمرة لانه لا يوجد شيء لا أفعله).
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هيفاء ماجيك: انا مسلمة وسأؤدي العمرة في رمضان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.