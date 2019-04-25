شاهد.. يوميات احلام في جزيرة بالي!

كتب امير فتحي في الخميس 25 أبريل 2019 06:01 صباحاً - تحرص النجمة الاماراتية احلام على مشاركة يومياتها في جزيرة بالي مع متابعينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد نشرت احلام عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” فيديو جديد اظهر تفاصيل يومها في بالي بدءا من الحمام والمستحضرات التي تستعملها للحصول على شعر لامع وجميل.
ثم ظهرت احلام اثناء تناولها وجبة الفطور مع مرافقيها في رحلتها.
كما عرضت احلام الكريمات التي تستعرضها للعناية ببشرتها والتي قالت ان بعضها صنع خصيصا لها قبل ان تظهر في سيارتها اثناء توجهها للتصوير.
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