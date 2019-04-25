مقالب رامز في الشلال تنتهي بالغوريلا

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت مجموعة قنوات mbc ملامح برنامج المقالب بعنوان "رامز في الشلال" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال وسيُعرَض على شاشتها خلال شهر رمضان.

حيث تبين أنه صُوِرَ في جزيرة بالي بإندونسيا مسنضيفاً نجوم الفن، الرياضة والإعلام الذين وصلوا تباعاً إلى الجزيرة ليعيشوا فيها مغامرة بحسب ما تم إبلاغهم. لكن ضيف كل حلقة يتعرض لمفاجآت غير متوقعة ستنتهي بظهور غوريلا ضخمة خلال سير الضيف بين الأشجار والأدغال ليصاب بنوبة فزع نتيجة تصرفات الغوريلا إلى أن يظهر رامز جلال الذي يواصل عمله بتقديم برامج المقالب التي اشتهر بها.

ولقد نجح "جلال" هذا العام أيضاً بالإيقاع بمجموعة كبيرة من الفنانين في شباك مقلبه. منهم شيرين رضا، شهيرة، لويس الفونس مطرب أغنية ديسبسيتو، ولاعب الكرة المعتزل عماد متعب ومصطفى خاطر وغيرهم من الوجوه المعروفة.

