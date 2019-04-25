قناة كوميدي سنترال تبدأ بعرض إنتاجها الرقميّ المحلّي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يأخذ المحتوى الرقمي لقناة كوميدي سنترال Comedy Central منحى التوسّع على مستوى العالم، حيث أعلنت استديوهات فياكوم العالمية الرقمية Viacom Digital Studios International (VDSI) عن إطلاق الحلقات المنتجة محلياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تحمل عنوان Comedians Solve World Problems. وستشهد هذه الحلقات القصيرة التي ترتكز إلى مفهوم عالميّ، إصدارات محلية من الولايات المتحدة، وآسيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والبنلوكس، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، والبرازيل.

ويأتي التكليف بهذه الإنتاجات الدولية على أثر نجاح الموسم الأول للمسلسل، الذي أنتجته قناة كوميدي سنترال إنترناشيونال للمملكة المتحدة، والآن من خلال أستديوهات فياكوم العالمية الرقمية VDSI، تتوسّع السلسلة لتشمل المزيد من المناطق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي الحلقات المحلية الجديدة باللغة العربية مع نص على الشاشة باللغة العربية، وتمتاز بتقديم حلول طريفة من قبل فناني الكوميدي لبعض المشكلات الاجتماعية المحلية والعالمية التي تمّ تداولها حالياً.

والجدير ذكره أن كل موسم سوف يسلّط الضوء على 24 فنان كوميدي مختلف، وسيتم عرض البرنامج على موقع كوميدي سنترال العربية ومنصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام علماً أن أولى حلقاته عُرِضَت يوم أمس في 24 أبريل مع فنّانَي الكوميدي أحمد عصام و أحمد الهريدي وهما يحاولان حلّ إحدى أكبر المشكلات في العالم، ألا وهي الصحة العقلية والنفسية. فيما سيمّ عرض حلقة جديدة كلّ أسبوع، بمواضيع تتراوح بين مقاطعة السوبر ماركت والمطاعم، وإلى الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، والزواج بين أشخاص من عرقين مختلفين، والمال.

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وكان الموسم الأول من Comedians Solve World Problems اجتذب زهاء خمسة ملايين مشاهد حتى الآن. مدّة كلّ حلقة تتراوح من 3 دقائق أو أكثر وهي متاحة عبر مناطق في جنوب وغرب أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، وآسيا، والمحيط الهادئ، ووسط وشرق أوروبا.

والجدير ذكره، أنه مع إطلاق أستديوهات فياكوم العالمية الرقميةVDSI حديثاً، أرست فياكوم مراكز إنتاج في بوينس آيرس، ونيويورك، ولندن، لزيادة الإنتاج الدولي لمحتواها الرقمي القصير. وفي عام 2017 ، أنتجت كوميدي سنترال Comedy Central أربعة عشر برنامجاً قصيرًا مثل Josh Investigates و" كوميديون يحلّون مشكلات العالم" و Bad Snappers في 150 منطقة على منصات اجتماعية تملكها وتديرها القناة. والآن، من خلال أستديوهات فياكوم العالمية الرقمية VDSI، التي تخطط Comedy Central لإنتاج 20 برنامجاً قصيراً إضافياً خلال عام 2019.