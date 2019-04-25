شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يودع "ابن أصول" قبل حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم حمادة هلال الأيام الأخيرة فى مسلسله الجديد "ابن اصول" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويعرض حصرياً على شاشة DMC، حيث يتبقى أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل أى مع حلول شهر رمضان ليتجنب التصوير فى الشهر الكريم.



حمادة هلال وبطلات ابن اصول

ووضع المخرج محمد بكير خطة للانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان مباشرة، حتى يتفرخ لعمليات مونتاج النصف الثانى من الحلقات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لاسيما أنه قارب على تجهيز أول 15 حلقة وتسليمهم إلى قناة DMC المتعاقدة على عرضه بشكل حصرى.



حمادة هلال وابطال ابن اصول

مسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مع وجود بعض الكوميديا.

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حمادة هلال