شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار إيرادات فيلم ديزنى الجديد Penguins والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Penguins إيرادات وصلت إلى 4 ملايين دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، العمل من إنتاج شركة ديزنى، وطرح الفيلم يوم 17 أبريل الجارى.

الفيلم يدور حول طائر "البطريق" المسمى "ستيف"، الذي ينضم إلى الملايين من الذكور في الربيع الجليدي في القطب الجنوبي في سعي لبناء عش زوجية مناسب، والعثور على شريك الحياة وبدء عائلة، ويواجه العديد من الحيوانات المفترسة الأخرى مثل النمور والحيتان القاتلة، ويهددون سعادته.

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الفيلم يقوم على الإلقاء الصوتى للممثل الأمريكى إد هيلمز، ومن إخراج أليستر فوذرجيل، وجيف ويلسون.