شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار إيرادات فيلم ديزنى الجديد Penguins والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Penguins إيرادات وصلت إلى 4 ملايين دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، العمل من إنتاج شركة ديزنى، وطرح الفيلم يوم 17 أبريل الجارى.
الفيلم يدور حول طائر "البطريق" المسمى "ستيف"، الذي ينضم إلى الملايين من الذكور في الربيع الجليدي في القطب الجنوبي في سعي لبناء عش زوجية مناسب، والعثور على شريك الحياة وبدء عائلة، ويواجه العديد من الحيوانات المفترسة الأخرى مثل النمور والحيتان القاتلة، ويهددون سعادته.
الفيلم يقوم على الإلقاء الصوتى للممثل الأمريكى إد هيلمز، ومن إخراج أليستر فوذرجيل، وجيف ويلسون.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 ملايين دولار إيرادات فيلم ديزنى الجديد Penguins لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.