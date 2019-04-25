ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية زوج سيرين عبد النور عن ثنائيتها مع تيم حسن :الله حَب الموهوبين المحكمة تُلزم طليق رانيا يوسف بدفع مبلغ 14 ألف دولار لها لهذا السبب باسم ياخور يتحدث عن إلغاء متابعته لـ أمل بوشوشة ولماذا إعتذر منها؟ خاص الفن- معين شريف يغني شارة هذا المسلسل المنتظر في رمضان فيديو طريف يجمع أحلام وفجر السعيد..شاهدوا ماذا تفعلان!! قبل عرضه..دعوى قضائية ضدّ برنامج رامز جلال فهل يتوقف؟ مايسي ويليامز بأول تعليق لها بعد انتشار مشهد فقدانها لعذريتها المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": تيم حسن يرد على زوج سيرين عبد النور.. ورانيا يوسف تربح الدعوى على طليقها ولكنفادي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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