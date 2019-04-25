كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف روجت حنان مطاوع لـ لمس أكتاف؟ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها على "فيس بوك"، البوستر الدعائى الخاص بمسلسل "لمس أكتاف".

وظهرت "حنان"، منفردة على البوستر وارتدت خلاله جلبابًا.

وتجسد حنان مطاوع دور "عايدة"، ومتزوجة من "حازم" الذي يعمل في تجارة المخدرات، ويجسد هذه الشخصية الفنان فتحي عبد الوهاب، ويدور محور دورها عن ممارستها في تجارة الموبيليا والأخشاب، بخلاف المشاجرات التي تحدث بينها و"صدفة" التي تجسد هذه الشخصية الفنانة هاجر الشرنوبي؛ بسبب "زيدان" الذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمد عز وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

والمسلسل بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هاجر الشرنوبي ، كرم جابر وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.