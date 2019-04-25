كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد صلاح حسني يستأنف تصوير "لآخر نفس" فى الرماية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل الفنان أحمد صلاح حسني، تصوير أحداث مسلسله الرمضانى الجديد "لآخر نفس"، أمس الأول الثلاثاء داخل إحدى شقق وشوارع مدينة الرماية ، وجمعته هذه المشاهد بعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة منهم مراد مكرم، ومحمد عز، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبي.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.