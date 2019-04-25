كاترينا كايف تنضم إلى أكشاي كومار في «Sooryanvanshi».. صورة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم التأكيد على انضمام الممثلة الهندية كاترينا كايف إلى طاقم فيلم Sooryavanshi مع النجم الكبير أكشاي كومار Akshay Kumar والمخرج روهيت شيتي Rohit Shetty.

شارك كومار تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتأكيد الخبر التي بدأت بعض المواقع في تداوله منذ عدة أيام، وكتب: “مرحبًا بك كاترينا كايف في شرطي الكون، لدينا فتاة سويافانشي ” وفي الصورة، يمكن رؤية أكشاي وكاترينا وروهيت وكاران جوهر وهم يقفون معًا.

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يأتي ذلك بعد أيام من التكهنات بأن كاترينا واكشاي سيظهران معًا في فيلم روهيت، كان فيلمهما الأخير معًا هو Tees Maar Khan، إلى جانب ظهورهما أيضا منذ فترة وجيزة في فيلم Bombay Talkies.

من المقرر أن يصدر الفيلم في دور العرض السينمائي، والذي سينتجه كاران جوهر، في عام 2020، حيث يتزامن بدء تصويره مع انتهاء بطلة العمل كاترينا كايف من تصوير فيلمها الأحدث مع سلمان خان “بهارات”، من إخراج على عباس ظفر، والذي تقرر عرضه بعيد الفطر هذا العام.

أكشاي، في الوقت نفسه، أكمل تصوير الفيلم الكوميدي، Good News، مع كارينا كابور Kareena Kapoor، والفيلم من بطولة ديلجايت دوسانيه وكيارا أدفاني.