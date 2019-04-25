النجمة الهندية سورفين تشاولا تغادر المستشفى برفقة مولودتها ايفا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عادت النجم الهندية سورفين تشاولا إلى منزلها الجميل وهي تحمل مولودتها ايفا، حيث خرجت من المستشفى الأحد 21 أبريل برفقة زوجها اكشاي ثاكر، وصورها الجميلة مع إيفا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي.

ممثلة Hate Story 2، التي عقدت قرانها على اكشاي ثاكر Akshay Thakker في عام 2015، شاركت الصورة الأولى لملاكها الصغير على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقة: “لدينا الآن قدميها الصغيرتين لملء الأحذية الصغيرة! المباركة بوصولها الرائع إلى عائلتنا الصغيرة! مرحبًا بابنتنا إيفا”.

أكدت تشاولا خبر وصول طفلتها إلى صحيفة “بومباي تايمز”وقالت:”إنه شعور جميل وأكثر من ذلك، كان هذا الأمر غير متوقع تمامًا لأكشاي ولي، فجأة، أصبحت الحياة جميلة، إنني أتطلع إلى كل خطوة الآن، بالطبع، إنها أرض غير مألوفة، لكنها المنطقة الوحيدة التي تأتي بضمانة السعادة”.

كانت تشاولا قد بدأت حياتها المهنية في المسلسلات التلفزيونية، في وقت لاحق، لاحت لها فرصة الدخول إلى سينما بوليوود أيضا حي، واستطاعت تقديم بعض الأفلام الرائعة مثل Hate Story 2، Parched، وغيرهما، وتزوجت اكشاي ثاكر في العام 2015.