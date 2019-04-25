وفاة الفنانة الهندية سايرا خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفيت الممثلة الهندية سايرا خان، التي لعبت دورًا رئيسيًا في فيلم “Kamasutra 3D” لعام 2013، بمرض السكتة القلبية مساء الأحد 21 أبريل.

الفنانة الراحلة لعبت دور البطولة في فيلم “Kamasutra 3D” بدلا من الممثلة الاباحية “شيرلين شوبرا”، وقد أعرب مخرج الفيلم عن عميق حزنه لوفاة المفاجئة لسايرا.

وقال المخرج روبيش بول في بيان “كان من الصعب على سايرا التوقيع على الفيلم الذي يتناول الجنس والممارسات ذات الصلة بالهند كموضوع رئيسي له، لأنها تنتمي لعائلة مسلمة متحفظة جدا، وكذلك لأن الفيلم الجريء نال ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، كان في حد ذاته تحديا”.

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وأضاف وفقا لما نقله موقع mynation عن صعوبات إقناع سايرا بالقيام بالدور”استغرق الأمر منا أشهر من أجل إقناعها أخيرا أن تنضم إلينا، ولكن الانتظار كان يستحق ذلك كما أن لا أحد آخر كان يمكنه أن يؤدي الدور مثلها”.

وتابع قائلًا: “في وقت لاحق، الأكثر إثارة للصدمة، كان تجاهل وعدم اهتمام الوسط الفني بنبأ الوفاة، لقد اكتشفت الاخبار وصدم، انها تستحق ان تكرم لأدائها، انه وقت الحداد بالنسبة لنا وأتمنى أن تكون في سلام”.

تم عرض فيلم Kamasutra 3D لأول مرة في مهرجان كان السينمائي عام 2013، كما ضم الفيلم ماكراند ديشباندي Makarand Deshpande وميليند جيناجي Milind Gunaji من بين آخرين.