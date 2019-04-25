نجوم بوليوود يحتفلون بعيد الفصح مع عائلاتهم.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لم تكن بريانكا شوبرا ونيك جوناس النجمين الوحيدين اللذين احتفلا بعيد الفصح عام 2019. لكن العديد من نجوم بوليوود مثل سارة على خان وشيلبا شيتي كوندرا وأديتي راو هيداري، وآخرون قد احتفلوا أيضا بعيد الفصح أو “القيامة” يوم الأحد 21 أبريل مع عائلاتهم.

العديد من مشاهير بوليوود سجلوا لتبادل بعض اللحظات الرائعة مع أسرهم بحساباتهم على Instagram، بالنسبة لبريانكا شوبرا ونيك جوناس، كان يوم الأحد يومًا مميزًا، حيث كان أول عيد فصح معًا كزوجين.

شاركت شوبرا صورة رائعة لنفسها مع زوج حماتها دينيس جوناس على إنستجرام، وهي تستمتع بالإجازة، وكتبت شوبرا، “عيد فصح سعيد من بلدنا لك. “.

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وفي الوقت نفسه، احتفلت سارة على خان التي عادت مؤخرًا من إجازة مليئة بالمرح في نيويورك، مع أشقائها إبراهيم على خان وتيمور على خان بصورة لهما لا يمكن تفويتها.

والنجمة أديتي راو هيداري، لم تفوت الفرصة لمشاركة متابعيها تفاصيل احتفالها بعيد الفصح، فنشرت صورة رقيقة لها، وهي تحمل أرانب عيد الفصح الكرتونية في طبق وكأنها تقدمها لمعجبيها كهدية.

أما الممثلة صاحبة أجمل الأجساد في بوليوود، والتي تحتفظ بشباب دائم شيلبا شيتي، فنشرت أيضا على أنستجرام مقطع فيديو شقي برفقة شقيقتها وابنها قيان.

والموديل التي تحولت إلى التمثيل اورفاشي راوتيلا، التي تصوّر فيلم جديد، في المملكة المتحدة، سعيدة لأنها تحتفل بعيد الفصح هناك. يقول مصدر مقرب من الممثلة إنها استغلت راحة في برنامجها للاحتفال.