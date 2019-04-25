بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بأول عيد فصح معًا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تجاهلت النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها مغني الراب الأمريكي الشهير نيك جوناس جداولهما المزدحمة، للاحتفال بأول عيد فصح يوم الأحد يجمعهما كزوجين.

احتفل الزوجان، اللذان تزوجا في ديسمبر من العام الماضي، بعيد الفصح، وشاركا لمحات من الاحتفالات على موقع الإنستجرام.

ركزت بريانكا شوبرا على صورة لطيفة لنفسها ونيك جوناس مع دينيس جوناس في أثناء تهنئتها بعيد الفصح وكتبت: “عيد فصح سعيد منا لك” وكان والد نيك جوناس كيفن جوناس هو الرجل الذي يقف وراء الكاميرا.

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في احتفالات عيد الفصح في المنزل، اختارت بريانكا تنورة بنفسجية، بينما كان نيك جوناس في أفضل حالاته.

ومع ذلك، تعد دينيس جوناس الأكثر جاذبية، حيث تعد الأمهات هن الافضل، كما التقط نيك جوناس صورة لمحبوبته بريانكا وشاركها في Instagram، وهنأها قائلًا ” عيد فصح سعيد لي ولك” دنيس جوناس على إنستغرام بابا جوناس: “عيد فصح سعيد من وطننا إلى وطنك”.

غالبًا ما كشفت بريانكا شوبرا في المقابلات أن نيك جوناس شخص ذو توجه عائلي كبير وأن جوناس دائمًا “يسافر في أعمال”. كان حفل زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس في شهر ديسمبر، وضم العائلة وأصدقاء مقربين فقط،

وعلى الجانب المهني، أعلنت بريانكا شوبرا للتو عن فيلم مع ميندي كالينج، بالإضافة إلى تقديمها فيلم شونالي بوس بعنوان “سكاي اس بينك “.