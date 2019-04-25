في «Man to Man».. الممثلة أده شارما تجري عملية لتغيير الجنس

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تشعر الممثلة أده شارما بسعادة غامرة حول دورها الجديد الذي تؤدي فيه شخصية “رجل” في الفيلم الكوميدي الذي يتناول جراحة تغيير الجنس.

قصة الفيلم، “Man to Man”، تدور حول شخصية الممثل نافين كاستريا الذي يقع في الحب والزواج من شخصية الممثلة إدا، وقد أدرك في وقت لاحق أنها كانت من الناحية البيولوجية رجل وأصبحت امرأة بعد جراحة أجرتها لتغيير الجنس.

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وقالت شارما بحسب ما نقله موقع indianewengland عن شخصيتها في الفيلم: “انا في محاولة للبحث والاختيار عن شخصيات مختلفة، وظهر ذلك جليًا من خلال أفلامي ’ الكوماندوز 2 ’ و’ الكوماندوز 3، وهذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها شخصية رجل”.

ومن ناحيته، قال نجم العمل نافين عن الفيلم الذي يتوقع له النجاح والاقبال الجماهيري: “إن الفيلم يحتوي على المزيج الصحيح من الترفيه والرسالة الاجتماعية. “هذا الفيلم مختلف جدا ومثير للاهتمام حول القضية المشتعلة من قبول الجنسين لبعضهما البعض”

وقالت سنجوبتا مؤلفة ومخرجة العمل: “كان العمل مع إدا ونافين تجربه هايله، متاكدة من ان الجمهور لن ينظر إلى الفيلم باعتباره عملًا ممتعا، ولكن سيتم أيضا استعادة الرسالة التي أحاول أن أنقلها من خلال الفيلم “.