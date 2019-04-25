عامر خان بالدرجة الاقتصادية وسط ذهول الركاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجم الكبير عامر خان صاحب الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات بتاريخ السينما الهندية، تخلى مؤخراً عن رفاهيته في ركوب درجة رجال الأعمال، وفاجأ الجميع حينما شوهد وهو يسافر في الدرجة الاقتصادية بإحدى الرحلات الجوية لشركة IndiGo، وكان من المعروف أن مشاهير بوليوود يختارون درجة رجال الأعمال.

في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا وشبكة الإنترنت، يظهر نجم “Dangal” وهو جالس بجوار مقعد النافذة بهدوء، يرتدي قبعة زرقاء ونظارته المميزة، ويبدو مستمتعًا بالاهتمام الذي كان يتلقاه، وقد أشاد متابعيه ببساطة الممثل البالغ من العمر 54 عامًا.

وفي الوقت نفسه، وخلال الأشهر المقبلة، سيبدأ عامر العمل في مشروعه التالي، Lal Singh Chaddha، والفيلم يعد نسخة هندية رسمية جديدة من فيلم هوليوود الشهير Forrest Gump “فورست جامب” بطولة توم هانكس.

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قال عامر خان في لقاء سابق: “فيلمي القادم هو Lal Singh Chaddha، من إنتاج Viacom18 Motion Pictures، مع عامر خان للإنتاج، وسيقوم بإخراجه ادفايت شاندان وهو عبارة عن اقتباس لفيلم هوليوود “Forrest Gump، لقد اشترينا حقوقه من Paramount”.

سابقا، فيلم عامر الأخير، Thugs of Hindostan حصل على تصنيف سيئ في شباك التذاكر، على الرغم من أن الفيلم ضم نجوم كبار مثل أميتاب باتشان وكاترينا كايف وفاطيما شيخ.