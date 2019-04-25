دافعت عن حياتها بعد «البورنو».. محاكمة علنية على الهواء لـ ساني ليون

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

المخرج والممثل الهندي المعروف أرباز خان حريص على توجيه دعوات للممثلين للظهور على برنامجه الحواري “Pinch”، حيث أعلن فريقه مؤخرًا عن حلقة جديدة قام فيها باستضافة نجمة الاباحية السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون.

في البرنامج، تحدثت ليون -الأم لثلاثة أطفال- عن كيفية تعاملها مع المشككين المتصيدين في الماء العكر، والتعليقات السلبية على مشاركاتها التي تنشرها باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى كشفها ما تعرضت له بعدما تخلت عن تلك المهنة وتركت صناعة الأفلام الجنسية.

خلال البرنامج، قرأت ليون بعض التعليقات السيئة عن مهنتها السابقة كنجمة سينمائية للبالغين، ومع ذلك، أكدت أنها اعتادت أن تأخذ كل تلك الانتقادات بصدر رحب في محاولة للانتقال إلى الحياة العامة لتصبح شخصًا أفضل من ذي قبل، ولكنه لم يكن بالأمر السهل، .

تحدثت ساني أيضًا عن ماضيها وكونها نجمة إباحية وكيف غيرت حياتها المهنية، وقالت وهي تناقش ماضيها مع أرباز: “لقد اتخذت القرارات التي كانت الأفضل بالنسبة لي في تلك اللحظة من الزمن. وفي ردها على أصحاب التعليقات البذيئة، قالت الممثلة: “شكرًا جزيلًا على التصيد لي، إنه أمر مدهش لأنني أعرف كم من الوقت تقضيه على صفحتي”

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وقالت إنها حظرت 2020 شخصًا من حسابها على موقع Instagram، كما أنها وضعت بعض المرشحات للكلمات مثل الإباحية والجنس وبعض أسماء أجزاء الجسم وبعض اللغات العامية الهندية وأنه كلما حاول شخص ما كتابة هذه الكلمة في قسم التعليقات الخاص بها، لا يفلح.

ليون قالت أيضا إنها تنشر صور لنفسها، ونقوم بفحص التعليقات وتحذفها، وهي لا تحبها كثيرا، لكنها تحب نشر صور عائلتها ومقاطع فيديو مضحكة وتكره عندما يعلق الناس على أطفالها.

ليون ، التي بدأت حياتها المهنية كنجمة سينمائية للبالغين عندما بلغت 19 عامًا ، ظهرت لأول مرة في بوليوود مع فيلم “Jism 2” لعام 2012 ، بعد عام من مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع “Bigg Boss”.