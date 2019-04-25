التصوير في أغسطس.. سارة علي خان توقع بطولة Coolie No 1

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلنت مصادر الأربعاء 24 أبريل توقيع ممثلة بوليوود ساره علي خان على بطولة فيلمها الثالث أمام النجم الشاب فارون داوان، العمل يتناول قصة الفيلم القديم Coolie No 1 لكن في نسخة جديدة.

قدمت سارة فيلمين لأول مرة في العام الماضي، الأول فيلم Kedarnath من إخراج ابهيشيك كابور، وبطولة سوشانت سينج راجبوت، ويدور في إطار الرومانسية حول قصة حب بين حمال مسلم وسائحة هندوسية بعد أن ينقذها من السيول.

Advertisements

وجاء فيلم إبنة الممثل الكبير سيف على خان الثاني blockbuster ليعزز مسيرته الناشئة، من إخراج روهيت شيتي ويضم الممثل رانفير سينج في دور البطولة

وقد أصدر فريق إنتاج العمل الجديد بان بحسب ما نقله موقع hindustantimes “رسميًا. بعد 25 عاما ديفيد داوان وفاشو باجناني يعودان معا في نسخة جديدة من الكوميديا الخالدة، Coolie No 1. الفيلم بطولة فارون داوان وسارة على خان، ويبدأ التصوير في أغسطس”.

يذكر أن الفيلم الأصلي، تألق فيه جوفيندا وكاريسما كابور في البطولة، وكان من إخراج والد فارون، المخرج ديفيد داوان، وسيعود ديفيد لإخراج الفيلم الجديد، الذي يقوم بإنتاجه فاشو باجناني الذي أنتج أيضا الفيلم 1995.