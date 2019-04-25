النجوم يساندون هشام عباس في عزاء والدته

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أقيمَ مساء أمس عزاء السيدة فادية جيوشي والدة الفنان هشام عباس داخل مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم. حيث ظهرت عليه علامات الحزن الشديدة والتأثر أثناء تقبله التعازي من زملائه الفنانين والاعلاميين ومنهم لميس الحديدي، عمرو مصطفى، ممدوح موسى، يسرا، محمد حماقي، عمرو أديب، محمد ممدوح، أمير طعيمه، ورجاء الجداوي.

كما شارك في العزاء دينا، محمد مرزبان، غادة رجب، حميد الشاعري، أصالة، هشام سليمان، ريكو، مصطفى قمر، أحمد فلوكس، خالد جلال وأيمن بهجت قمر.